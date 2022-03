Robbie Williams soll an einem neuen Album mit seinen größten Hits arbeiten.

Der 'Rock DJ'-Hitmacher, der bereits im Jahr 2004 die Platten 'Greatest Hits' und 'In and Out of Consciousness: Greatest Hits 1990-2010' veröffentlichte, arbeitet an einer weiteren Best-of-LP, um das 25-jährige Jubiläum seit der Veröffentlichung seiner 'Life Thru A Lens'-Solo-Debüt-LP zu feiern und wird dafür einige seiner beliebtesten Singles mit einem Orchester neu aufnehmen.

Ein Insider erklärte gegenüber der 'Bizarre'-Kolumne der 'The Sun'-Zeitung: "Robbie kommt mit einem Knall zurück. Diese Greatest-Hits-Platte wird sein Klassiker mit einem Big-Band-Feeling werden. Robbies Stimme ist immer noch sensationell und wenn er dabei von einem vollen Orchester unterstützt wird, wird sie wirklich beeindruckend sein. An dem kommenden September wird es 25 Jahre her sein, seit Robbie 1997 'Life Thru A Lens' veröffentlichte. Diesen Meilenstein mit einem fantastischen neuen Greatest-Hits-Rekord zu markieren, fühlt sich wirklich besonders an." Der ehemalige Take That-Sänger soll zudem hoffen, irgendwann in diesem Jahr eine Tournee zur Unterstützung des Albums zu starten. "Robbie hat große Träume und er will, dass dies so schnell wie möglich passiert. Der Plan ist es, sich Ende des Jahres auf den Weg zu machen", so der Insider weiter.