Kim Kardashian will sich zum Wohle ihrer Kinder auf keinen Streit mit Kanye West einlassen.

Die SKIMS-Gründerin zieht gemeinsam mit dem 44-jährigen Rapper die Kinder North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2) groß. Wenn es um die Erziehung ihrer Kleinen geht, nimmt sich Kim stets ihre eigenen Eltern Kris Jenner und Robert Kardashian zum Vorbild. Deshalb will sie mit ihrem Ex-Mann auch keinen Rosenkrieg anfangen. In der ‚Ellen DeGeneres Show‘ erklärte die frisch geschiedene Unternehmerin: „Ich glaube, ich bin einfach so und ich hatte schon immer so ein gutes Vorbild in meiner Mutter und meinem Vater und in ihrer Beziehung. Ich bleibe immer hoffnungsvoll, egal was passiert. Er ist der Vater meiner Kinder. Ich werde ihn immer schützen.“

Obwohl Kanye in den letzten Tagen so einige unangemessene Beiträge über Kim und ihren neuen Freund Pete Davidson in den sozialen Netzwerken postete — und deshalb sogar für 24 Stunden von Instagram gesperrt wurde — will die vierfache Mutter kein schlechtes Wort über den ‚Famous‘-Interpreten verlieren. Sie sagt weiter: „Ich will immer, dass meine Kinder nur das Beste sehen. Ich versuche einfach — auch wenn es manchmal hart ist — still zu sitzen und mir zu sagen ‚OK, was lerne ich daraus?Was soll ich daraus lernen? Und wie kann ich das Ganze durchstehen.“