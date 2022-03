Melinda Gates Scheidung war ihr Tiefpunkt.

Die umgerechnet circa 1,5 Milliarden Euro teuren Wertpapiere von Bill Gates werden in Zukunft im Besitz der Noch-Ehefrau des ‚Microsoft’-Gründers sein. Im Mai hatte das Ehepaar bekannt gegeben, dass es in Zukunft getrennte Wege gehen wolle. Noch am selben Tag überließ Bill seiner Frau die Teilhabe an zwei Unternehmen. Laut Dokumenten, die der Klatschseite ‚TMZ‘ vorlagen, überschrieb der mehr als 124 Milliarden Dollar (ca. 103 Milliarden Euro) schwere Unternehmer Melinda Teile der ‚Canadian National Railway‘ sowie ‚AutoNation Inc‘-Aktien. Doch trotz allem ist Melinda die Scheidung nicht leichtgefallen. Bei ihrer Auszeichnung zur „Frau des Jahres“ von ‘USA Today‘ sagte sie: „Ich würde sagen, dass der Tiefpunkt in meinem Leben der war, als ich endlich die Entscheidung getroffen habe, dass ich meine Ehe beenden muss.“ Sie hätte nie gedacht, dass sie sich scheiden lassen würde: „Es war sicherlich nicht das, was ich an dem Tag dachte, an dem ich geheiratet habe. Aber ich erkannte für mich selbst, dass ich eine gesündere Entscheidung treffen musste.“

Und weiter: „Das war einfach ein sehr, sehr trauriger Tag.“ Das Paar hat gemeinsam drei Kinder: Den 21-jährigen Sohn Rory sowie die Töchter Jennifer (25) und Phoebe (18). Ihre Scheidung hatten die beiden nach 27 gemeinsamen Jahren in einem öffentlichen Statement bekannt gegeben. Es stand zu lesen: „Nach langem Nachdenken und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Ehe zu beenden. Über die letzten 27 Jahre haben wir drei unglaubliche Kinder großgezogen und eine Organisation aufgebaut, die überall auf der Welt arbeitet, um den Menschen dabei zu helfen, gesunde und produktive Leben zu führen (…) Wir bitten um Raum und Privatsphäre für unsere Familie, damit wir uns in unserem neuen Leben zurechtfinden können.“