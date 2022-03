Jared Leto findet, dass die Zuschauer "dankbar" für Marvel-Filme sein sollten.

Der 50-jährige Schauspieler sorgte kürzlich für Aufsehen, als er behauptete, die Comic-Blockbuster seien das einzige, was die Türen der Kinos offenhalten würde.

Trotz der durch seine Äußerungen ausgelösten Debatte stehe er dennoch zu dem, was er gesagt hat, und hat jetzt darauf bestanden, dass er dies tatsächlich für eine gute Sache hält. Leto erklärte in einem Gespräch mit 'Entertainment Tonight': "Ich stecke so ziemlich nur meinen Kopf in den Sand, sage eine Menge dummes Zeug und lasse dann alle gehen und ihren Spaß damit haben. Aber ich würde es noch einmal sagen. Ich meine, sind die Leute darüber verärgert? Stimmen sie dem zu? Was sind sie, verwirrt darüber? Wenn Sie sich die Abendkassen ansehen und wofür die Leute Tickets kaufen, ich habe als Kind im Kino gearbeitet, okay, und ich spreche darüber, was tatsächlich Einnahmen bringt, um die Gebäude offen zu halten und die Menschen zu beschäftigen und das Ökosystem gedeihen zu lassen." Er fügte hinzu: "[Marvel-Filme] sind dabei wahrscheinlich die größten Umsatzbringer. In gewisser Weise sollten wir also dankbar dafür sein. Besonders diejenigen von uns, die große Kino- und Theaterfans sind, sollten dankbar sein, dass diese Filme überhaupt existieren. Denn sie helfen, das Ökosystem zu unterstützen, sodass andere Filme, die Dramen für Erwachsene sind, wie 'House of Gucci', in den Kinos sein können."

Als nächstes wird Jared in dem Marvel-Film 'Morbius' zu sehen sein und er freute sich über die Chance, "drei Auftritte in einem" mit der Titelrolle in Angriff nehmen zu können.