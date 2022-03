Daniel Radcliffe wird nie wieder Harry Potter spielen.

In dem TV-Special 'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts', das seit 1. Januar bei Sky Sky Ticket zu sehen ist, erinnern sich die Filmstars Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Co. an ihre Zeit am Set der magischen Filmreihe. Doch nochmal in die Rolle des Harry Potter zu schlüpfen, kommt für Hauptdarsteller Daniel Radcliffe nicht mehr in Frage. Im Gespräch mit der ‘New York Times‘ sagte er jetzt: „Es ist nicht etwas, woran ich momentan interessiert bin.“

Und weiter: „Das ist nicht die Antwort, die jeder hören will, aber ich glaube, ich konnte das nun noch einmal machen und genießen, weil es nicht mehr Teil meines Alltages ist.“ Nun wolle er sich auf andere Projekte konzentrieren. Abschließend erklärte Radcliffe: „Ich bin an einen Punkt, an dem ich mich fühle, als wäre ich ganz gut von 'Potter' weggekommen und ich bin sehr glücklich da, wo ich gerade bin. Nun zurückzukehren wäre ein so großer Wandel für mein Leben.“