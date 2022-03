Seth Rogen soll sich der Besetzung von 'Being Mortal' angeschlossen haben.

Der 39-jährige Schauspieler soll in dem Film neben Bill Murray zu sehen sein, dies haben Insider gegenüber 'Deadline' mitgeteilt.

Der kommende Streifen wird Aziz Ansaris Spielfilmdebüt sein und der Filmemacher wird in dem Projekt zudem mitspielen. Auch das Drehbuch liefert er. 'Being Mortal' basiert auf dem Sachbuch 'Being Mortal: Medicine and What Matters in the End' von Atul Gawande, in dem Themen wie die Pflege eines Menschen am Lebensende und der Wandel der Medizin im Laufe der Zeit behandelt werden.

Im letzten Monat wurde bekannt, dass Searchlight Pictures "begeistert" sein sollen, mit Ansari an dem Film zu arbeiten, der irgendwann im Jahr 2023 in die Kinos kommen wird. Die Präsidenten des Unternehmens, David Greenbaum und Matthew Greenfield, verkündeten in einem Statement: "Aziz Ansari ist ein unglaubliches Talent und mit diesem Drehbuch bringt er eine einzigartige Kombination aus aufschlussreichem Humor und Pathos mit. Wir sind begeistert, mit ihm an seinem längst überfälligen Regiedebüt zusammenzuarbeiten und natürlich wieder einmal mit dem genialen Bill Murray zusammenzuarbeiten."

Ansari hatte wahrscheinlich Zeit, das Drehbuch ohne viele Ablenkungen zu schreiben, da er vor kurzem verriet, dass er vollständig damit aufgehört habe, das Internet und E-Mails zu verwenden.