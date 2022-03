Oliver Pocher hat Anzeige gegen Fat Comedy eingelegt.

Der Komiker wurde am Rande eines Boxkampfes am Wochenende von dem Rapper geohrfeigt. Wie die ‚Bild‘-Zeitung jetzt berichtet, will Pocher rechtlich gegen seinen Angreifer vorgehen. Sein Kölner Anwalt hat die Polizei dazu aufgefordert, Ermittlungen wegen Körperverletzung einzuleiten. Doch was genau passierte am vergangenen Samstagabend eigentlich? Den Berichten zufolge saß Pocher in der ersten Reihe des prestigeträchtigen Boxkampfes zwischen Felix Sturm und Istvan Szili. Neben ihm hatte der Fußball-Star Christoph Daum Platz genommen. Plötzlich marschierte der eher unbekannte Rapper auf ihn zu und schlug ihm mit der Hand ins Gesicht.

Über den Grund für die Ohrfeige wird seitdem in den Medien viel spekuliert. Möglicherweise verteidigte Fat Comedy seinen Freund Samra, der ebenfalls Rapper ist. Samra wird von dem Erotikmodel Nika Irani vorgeworfen, sie vor einiger Zeit in seinem Studio vergewaltigt zu haben. Über diesen Vorfall sprachen Oliver und Amira Pocher kürzlich in ihrem gemeinsamen Podcast. Fat Comedy scheint trotz Anzeige auf seine Aktion stolz zu sein. Er sagte: „Ich stehe dazu und bereue nichts.“