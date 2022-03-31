気象庁によると、31日20:52頃、千葉県北西部を震源とするM4.7の地震があり、千葉県千葉市花見川区で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：3月31日20:52頃
・震源地 ：千葉県北西部(北緯35.6度、東経140.1度)
・震源の深さ：約70km
・地震の規模：M4.7(推定)
■震度3以上が観測された地域
・震度4 ：千葉県北西部
・震度3 ：千葉県北東部、千葉県南部、茨城県南部、埼玉県南部、東京都23区、東京都多摩東部、神奈川県東部、神奈川県西部
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・千葉県 ：千葉市花見川区
【震度3】
・千葉県 ：千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、千葉市美浜区、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、白井市、長南町、木更津市、君津市、富津市、鋸南町
・茨城県 ：取手市
・埼玉県 ：さいたま市大宮区、川口市、草加市、新座市、八潮市、三郷市、吉川市
・東京都 ：千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、調布市、町田市
・神奈川県：横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市中区、横浜市保土ケ谷区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市青葉区、川崎市川崎区、川崎市中原区、川崎市宮前区、大和市、相模原市中央区、相模原市南区、愛川町