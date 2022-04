Jack White verriet, dass er es hasst, als "Rocker" gebrandmarkt zu werden.

Der 'Steady as She Goes'-Hitmacher, der vor allem als der Frontmann der Bands The White Stripes und The Raconteurs bekannt ist, hat dieses Jahr zwei mit 'Fear of the Dawn' und dem akustischen 'Entering Heaven Alive'-Album zwei sehr unterschiedliche Soloalben herausgebracht und gab zu, dass er es frustrierend findet, wenn die Leute versuchen, seinen Sound in eine Schublade zu stecken.

White erklärte gegenüber der 'The Sun'-Zeitung: "Niemand mag es, abgestempelt zu werden. Wenn ich einen Artikel über mich sehe, in dem "Rocker Jack White" steht, dann gefällt mir das nicht. Aber ich verstehe, warum jemand das sagen würde. Wenn sie "White Stripe Jack White" sagen, weil sie mich nur davon kennen, verstehe ich das auch perfekt. Aber ich denke mir dann immer noch: 'Ich bin nicht nur der Typ von den The White Stripes'. Die Leute haben gesagt, ich sei "der Willy Wonka der Musik". Nochmals, das verstehe ich. Aber diese Worte klingen einfach so albern!" Als er letztes Jahr mit der Arbeit an seinen neuen Platten anfing, hatte Jack nicht die Absicht, zwei Alben aufzunehmen, erkannte aber bald, dass sie aufgeteilt werden konnten. "Ich hatte nicht die Absicht, zwei zu machen. Ich hatte gerade Songs geschrieben und sie fingen an, in verschiedene Schuhkartons zu springen. Es war so, als hätte ich Playlists auf meinem Computer mit ruhigeren Songs auf der einen und härteren Songs auf der anderen Seite", so der Künstler weiter. Im Gegensatz zu vielen Musikern nutzte der 46-jährige Sänger die Zeit der Corona-Pandemie nicht, um an neuen Liedern zu arbeiten, weil es sich für ihn "ein bisschen seltsam" anfühlte, ohne neue Musik auf Tournee zu gehen.