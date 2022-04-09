静岡県警によると、８日午後３時３０分ごろ、静岡市駿河区曲金５丁目の路上で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、茶色長髪、紫色上着、黒色ズボン、マスク、自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、自転車の女子生徒に後ろから声をかけた。
■現場付近の施設
・東静岡駅［ＪＲ］、柚木駅［静岡鉄道］、西豊田小学校［発生学校区］、大学小鹿キャンパス、静岡南部特別支援学校など
© 日本不審者情報センター合同会社
静岡県警によると、８日午後３時３０分ごろ、静岡市駿河区曲金５丁目の路上で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、茶色長髪、紫色上着、黒色ズボン、マスク、自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、自転車の女子生徒に後ろから声をかけた。
■現場付近の施設
・東静岡駅［ＪＲ］、柚木駅［静岡鉄道］、西豊田小学校［発生学校区］、大学小鹿キャンパス、静岡南部特別支援学校など
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