Andrea Berg hat in wenigen Wochen zehn Kilo abgenommen.

Die Sängerin trainiert für ihre Tour wie keine Zweite. Auch jetzt ist sie wieder in Topform: Innerhalb von zehn Wochen hat die Musikerin sagenhaften zehn Kilo abgenommen! Im ‘Bild‘-Interview erzählte sie jetzt: „Ich habe gerade zehn Kilo abgenommen – in zehn Wochen. Das war mir ein persönliches Bedürfnis.“ Ende Januar habe sie entschieden, wieder etwas abzunehmen. Berg jetzt: „Mein persönlicher Anspruch ist: Wenn ich auf die Bühne gehe, will ich auch Hammer aussehen. Ich will nicht den Bauch einziehen müssen und mich mopsig fühlen.“ Ihr Mann Uli Ferber sei das Gewicht egal, trotzdem erklärt sie: „Es ist nun mal nicht sexy, wenn der Uli in meiner Garderobe sitzt und sieht, wie ich mich in meine Bauchweg-Unterhose reinquetsche. Dafür ist mir meine eigene Erotik zu schade.“

Vor einiger Zeit wurde Berg von Schlagerkollegin Helene Fischer mit ihrem 'Best of'-Album vom Thron gestoßen. Angst um ihre Position in der Schlagerwelt hat Berg trotzdem nicht zu befürchten, wie sie im Interview mit 'rtl.de' betonte: „Dieser Thron oder diese Krone, das ist mir sch***egal. Weil irgendwo war ich die erste Puppe, die aus dieser Torte gesprungen ist, mit diesen großen Shows und Märchenshows.“ Und darauf ist die Musikerin auch sehr stolz: „Der erste Schlager-Act, der die großen Arenen gefüllt hat, das war ich! Und das nimmt mir keiner mehr weg. Und das ist einfach schön. Ich bin so ein bisschen die Mutter der Nation und das tut gut.“