Viola machte nach ihrem GNTM-Rauswurf noch Urlaub in den USA.

Die Model-Anwärterin musste leider die Koffer packen: ‚Germany’s Next Topmodel‘-Chefin Heidi Klum hatte Violas Leistung für nicht gut genug befunden und schickte die Bremer Studentin nach Hause. Doch die Vokuhila-Trägerin stieg nicht sofort in den Flieger — stattdessen urlaubte sie kurzerhand noch in den Staaten. Über ihren Trip sagte Viola im Interview mit ‚Promiflash‘: „Ich habe hinterher noch zwei Wochen Urlaub gemacht in den USA. Ich bin dann noch ein bisschen rumgereist – ich war nicht nur in L.A. Ich war noch in Las Vegas, San Francisco und San Diego.“

Die Urlaubsreise half Viola sicherlich über den geplatzten Model-Traum hinweg. Doch ein wenig traurig ist sie immer noch, wenn sie an die zurück gebliebenen Kandidatinnen denke. „Ich habe daran gedacht, dass es schade ist, dass ich die anderen verlassen muss, dass diese ganze Zeit, an die man sich ja gewöhnt hat, aufhört“, sagte sie bereits kurz nach ihrem Aus in der Sendung. Ihre Teilnahme bei GNTM hatte Viola allerdings zu erstaunlich viel Bekanntheit verholfen: Zu Beginn der Staffel munkelte man im Netz gar, dass sie eine von Jan Böhmermann eingeschleuste Kandidatin sei. Auch nach ihrem Rauswurf stehen Viola also noch einige Karrieremöglichkeiten offen.