ビリー・アイリッシュとナイキによる新たなコラボコレクションが発表された。同コレクションの中でも、ビリー自らデザインしたサステナブルなスニーカー「エア・フォース1ハイ・マッシュルーム」が話題となっている。

プレスリリースでビリーはこう話す。「このコレクションにおける挑戦でありチャンスだったことは、オリジナルを尊重しつつ、自分独自のものを作ること」「そして環境にやさしい素材を使いながら、新しいものを提示することが私には重要だった」

ベージュの「エア・フォース」にはビリーのキャラクター「ブローシュ」のレースタグ付き、インソールには「It’s hard to stop it once it starts.(始まったら止め難い)」というスローガンが綴られている。

このスニーカーの他、同色のフリース・フーディーやTシャツ、スウェットパンツといったラウンジウェアで展開される今回のコレクションには、今月24日にビリーのサイト、25日にナイキのSNKRSから販売開始予定だ。

そんなビリーは昨年も同ブランドとコラボコレクションを発表、「エア・ジョーダン1KO」と「エア・ジョーダン15」をベースに、ヴィーガンレザーを使用したエコなモデルで、それぞれライムグリーンとヌードカラーの単色展開となっていた。

バスケットボール界の伝説、マイケル・ジョーダンのシグネチャーモデルと自身のデザインが合わさった興奮についてビリーは当時こう綴っていた。「私の2つのエア・ジョーダンを遂に見せる事ができて最高!エア・ジョーダンはずっと好きだったし、制作は素晴らしく非現実的な経験だった。特筆すべきはサステナブルであること。(100%ヴィーガンで20%以上がリサイクル素材)store.billieeilish.com で9月27日、ナイキのSNKRSアプリで9月30日に発売。SNKRSでは今回のデザインの舞台裏も覗けるわ!」

これまでに、ビリーの他、トラヴィス・スコット、ドレイク、J・バルヴィンらがエア・ジョーダンとコラボレーションしている。