Evelyn Burdecki sucht Rat bei ihren Followern.

Die ehemalige Dschungelkönigin will modisch immer auf dem neuesten Stand sein. Auch der derzeitige Hang zu Cutouts — bewusste Aussparungen in Kleidungsstücken — ist natürlich nicht an ihr vorbeigegangen. Für einen TV-Auftritt präsentierte ihre Stylistin Evelyn jetzt einen Denim-Overall mit Cutouts an der Taille. Durch den engen Schnitt wurden diese bei der Influencerin jedoch zu „Speck-Cutouts“. Ihre Community fragt die 33-Jährige deshalb um Rat in Sachen Fashion. In ihrer Instagram-Story zeigt Evelyn ihren Fans das neue Outfit und erklärt: „Bei mir sind sie zu ‚Speck-Cutouts' geworden. Und jetzt wollte ich euch fragen…“ In einer Umfrage ließ sie ihre Follower daraufhin über den Jeans-Jumpsuit abstimmen.

„Eigentlich ist es ja ganz schön“, resümiert der Reality-Star zwar, doch die Instagram-Community sah das etwas anders. 54 Prozent der Teilnehmer stimmten nach drei Stunden gegen die Speck-Cutouts. Evelyn zeigte sich davon unbeeindruckt: In einem späteren Post posiert sie sexy auf einer Treppe in dem hautengen Anzug — trotz kleiner Röllchen an der Hüfte. Zu dem Bild schreibt sie: „Da sitze ich keck im Flur und zeige meine Figur.“ Selbstbewusstsein zahlt sich eben aus.