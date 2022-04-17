（愛知）名古屋市熱田区花表町で暴行　４月１６日夜

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愛知県警によると、１６日午後７時ごろ、名古屋市熱田区花表町で女子生徒への暴行が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０歳位、天然パーマ風、青色スポーツウェア、黒色ジャージズボン、長方形メガネ、マスク）

■実行者の言動や状況
・女子生徒の口を後ろから塞ぎ、腕を掴んだ。

■現場付近の施設
・神宮前駅［名鉄］、伝馬町駅［名古屋市交通局］、堀田小学校、南養護学校、名古屋高速３号大高線

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