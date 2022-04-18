気象庁によると、19日08:16頃、福島県中通りを震源とするM5.3の地震があり、茨城県城里町で震度5弱の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：4月19日08:16頃
・震源地 ：福島県中通り(北緯36.9度、東経140.4度)
・震源の深さ：約90km
・地震の規模：M5.3(推定)
■震度3以上が観測された地域
・震度5弱：茨城県北部
・震度4 ：茨城県南部、福島県中通り、福島県浜通り、栃木県南部、埼玉県北部
・震度3 ：福島県会津、栃木県北部、埼玉県南部、宮城県北部、宮城県南部、群馬県南部、千葉県北西部
■震度3以上が観測された市町村
【震度5弱】
・茨城県 ：城里町
【震度4】
・茨城県 ：水戸市、日立市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、東海村、大子町、土浦市
・福島県 ：白河市、田村市、泉崎村、中島村、矢祭町、玉川村、浅川町、古殿町、いわき市、楢葉町、大熊町、浪江町
・栃木県 ：宇都宮市、下野市
・埼玉県 ：久喜市
【震度3】
・茨城県 ：高萩市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、古河市、石岡市、取手市、つくば市、鹿嶋市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、美浦村、阿見町、五霞町、境町
・福島県 ：福島市、郡山市、須賀川市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、天栄村、西郷村、矢吹町、棚倉町、塙町、鮫川村、石川町、平田村、三春町、小野町、相馬市、南相馬市、広野町、富岡町、川内村、双葉町、葛尾村、新地町、飯舘村、猪苗代町
・栃木県 ：足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、那須烏山市、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、高根沢町、那珂川町、日光市、塩谷町、那須町
・埼玉県 ：熊谷市、加須市、東松山市、滑川町、上尾市、北本市、川島町
・宮城県 ：大崎市、白石市、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、村田町、丸森町
・群馬県 ：前橋市、桐生市、太田市、館林市、渋川市、板倉町、千代田町、邑楽町
・千葉県 ：成田市、鎌ケ谷市、白井市