気象庁によると、19日08:16頃、福島県中通りを震源とするM5.3の地震があり、茨城県城里町で震度5弱の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：4月19日08:16頃

・震源地 ：福島県中通り(北緯36.9度、東経140.4度)

・震源の深さ：約90km

・地震の規模：M5.3(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度5弱：茨城県北部

・震度4 ：茨城県南部、福島県中通り、福島県浜通り、栃木県南部、埼玉県北部

・震度3 ：福島県会津、栃木県北部、埼玉県南部、宮城県北部、宮城県南部、群馬県南部、千葉県北西部

■震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】

・茨城県 ：城里町

【震度4】

・茨城県 ：水戸市、日立市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、東海村、大子町、土浦市

・福島県 ：白河市、田村市、泉崎村、中島村、矢祭町、玉川村、浅川町、古殿町、いわき市、楢葉町、大熊町、浪江町

・栃木県 ：宇都宮市、下野市

・埼玉県 ：久喜市

【震度3】

・茨城県 ：高萩市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、古河市、石岡市、取手市、つくば市、鹿嶋市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、美浦村、阿見町、五霞町、境町

・福島県 ：福島市、郡山市、須賀川市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、天栄村、西郷村、矢吹町、棚倉町、塙町、鮫川村、石川町、平田村、三春町、小野町、相馬市、南相馬市、広野町、富岡町、川内村、双葉町、葛尾村、新地町、飯舘村、猪苗代町

・栃木県 ：足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、那須烏山市、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、高根沢町、那珂川町、日光市、塩谷町、那須町

・埼玉県 ：熊谷市、加須市、東松山市、滑川町、上尾市、北本市、川島町

・宮城県 ：大崎市、白石市、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、村田町、丸森町

・群馬県 ：前橋市、桐生市、太田市、館林市、渋川市、板倉町、千代田町、邑楽町

・千葉県 ：成田市、鎌ケ谷市、白井市