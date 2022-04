Zoë Kravitz fühlte sich unter Druck gesetzt, den früheren Darstellungen von Catwoman gerecht zu werden.

Die 33-jährige Schauspielerin spielte Selina Kyle/Catwoman in ‘The Batman’ und verriet, dass sie Angst davor hatte, eine Rolle zu spielen, die bereits von Stars wie Michelle Pfeiffer und Halle Berry zum Leben erweckt wurde.

In dem neuen Buch 'The Art of The Batman' erinnert sich Zoë: "Als ich die Rolle bekam, war ich überwältigt, und als dann die Nachricht kam, habe ich bis heute - nicht einmal an meinem Geburtstag - so viele Anrufe und SMS erhalten wie noch nie. Da wurde mir klar - das ist nicht nur für mich eine große Sache, das ist einfach eine große Sache. Eartha Kitt und Michelle Pfeiffer und Halle Berry, alle. Es ist eine Ehre, zu dieser Gruppe von Menschen zu gehören." Kravitz fuhr fort: "Es gab Zeiten, in denen ich wirklich davon Abstand nehmen musste, weil ich denke, dass der Druck, ikonisch zu sein oder mich mit diesen anderen unglaublichen Schauspielerinnen zu vergleichen, wirklich gefährlich ist."

Zoë sprach auch über die "Grauzone", ob Catwoman eine Heldin oder eine Schurkin ist und darüber, wie wichtig es ist, ihr Alter Ego in Matt Reeves' Film nicht zum "Opfer" zu machen. "Ich würde Selina nicht als Bösewicht bezeichnen, aber ich denke, dass sogar einige der anderen Bösewichte in der Geschichte wirklich interessante, stichhaltige Argumente haben und ich denke, das ist es, was so wunderbar an dieser Welt ist. Die Erkundung der Grauzone”, so die ‘Big Little Lies’-Darstellerin und fügte hinzu: "Was mir wirklich wichtig war, ist, dass Selina nicht als Opfer rüberkommt, denn sie hat eine wirklich schwierige Vergangenheit und ich denke, dass es bei weiblichen Charakteren, die eine schwierige Vergangenheit haben oder in irgendeiner Weise rachsüchtig sind, eine kleine Falle gibt, in der sie sich als Opfer fühlen.”