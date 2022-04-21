（長崎）佐世保市新田町で声かけ　４月２０日夜

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長崎県警によると、２０日午後７時ごろ、佐世保市新田町の路上で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、２人組、茶髪、茶色長袖Ｔシャツ、黒色ズボン、暴走族風黒色系バイク）

■実行者の言動や状況
・バイクに乗り、下校途中の女子生徒らに声をかけた。
・「半袖かわいいね」
・「こんにちは」
・「おーい」

■現場付近の施設
・大学駅［松浦鉄道］、相浦小学校、相浦中学校、長崎県立大学佐世保校、西九州自動車道

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