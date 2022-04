Sind Beatrice Egli und Andreas Gabalier ein Paar?

Die beiden Schlagerstars sind derzeit zwei der gefragtesten Künstler in der Volksmusik. Egli startete am vergangenen Samstag (23. April) erstmals mit ihrer eigenen Show im MDR und SWR, Gabalier bringt demnächst sein neues Album raus. Für einen Auftritt in der Sendung seiner Kollegin nahm er sich trotzdem Zeit. Sein Kommentar dazu: „Das Leben besteht aus Nehmen und Geben.“ Eigentlich war der Zeitpunkt für seine Gesangseinlage in der „Beatrice Egli Show“ nämlich „der denkbar ungünstigste“, wie der Volksrocker erklärte. In nur wenigen Tagen soll seine neue LP fertig sein. Die ehemalige DSDS-Siegerin freute sich umso mehr, ihren Kollegen in ihrer Show begrüßen zu dürfen.

Mit den Worten „Du bist da!“ begrüßte die quirlige Schweizerin den Alpen-Elvis, umarmte ihm und gab ihm zur Überraschung vieler sogar einen kleinen Kuss. Sofort brodelte die Gerüchteküche in der Welt des Schlagers. Sind Beatrice Egli und Andreas Gabalier ein Paar? Dem scheint eher nicht so, immerhin wurde letzterer vor kurzem noch häufiger in Begleitung einer guten Freundin gesehen. Nachdem Beatrice erst im letzten Jahr eine Beziehung mit Florian Silbereisen angedichtet wurde, sollten solche Behauptungen für die 33-Jährige nichts Neues sein. Schlagerfans würden sich sicher über die neue Liebe freuen!