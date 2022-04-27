兵庫県警によると、２６日午後８時４７分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目付近の路上で成人女性への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０歳、黒色上衣、ジーパン、水色ニット帽）
■実行者の言動や状況
・信号待ちの女性の体を、後ろから触った。
■現場付近の施設
・★神戸三宮駅［阪急・阪神］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
© 日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、２６日午後８時４７分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目付近の路上で成人女性への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０歳、黒色上衣、ジーパン、水色ニット帽）
■実行者の言動や状況
・信号待ちの女性の体を、後ろから触った。
■現場付近の施設
・★神戸三宮駅［阪急・阪神］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
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