（兵庫）神戸市中央区三宮町１丁目付近で痴漢　４月２６日夜

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兵庫県警によると、２６日午後８時４７分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目付近の路上で成人女性への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０歳、黒色上衣、ジーパン、水色ニット帽）

■実行者の言動や状況
・信号待ちの女性の体を、後ろから触った。

■現場付近の施設
・★神戸三宮駅［阪急・阪神］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など

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