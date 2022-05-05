神奈川県警によると、４日午後６時ごろ、横浜市中区伊勢佐木町１丁目の路上で男子児童への暴行が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、小柄、黒色服装）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の男児の腕を掴み、声をかけた。
・「こっち来て、お金貸すから遊ぼう」
■現場付近の施設
・★関内駅［ＪＲ・横浜市交通局］、伊勢佐木長者町駅［横浜市交通局］、馬車道駅［横浜高速鉄道］、横浜市役所、横浜吉田中学校など
© 日本不審者情報センター合同会社
神奈川県警によると、４日午後６時ごろ、横浜市中区伊勢佐木町１丁目の路上で男子児童への暴行が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、小柄、黒色服装）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の男児の腕を掴み、声をかけた。
・「こっち来て、お金貸すから遊ぼう」
■現場付近の施設
・★関内駅［ＪＲ・横浜市交通局］、伊勢佐木長者町駅［横浜市交通局］、馬車道駅［横浜高速鉄道］、横浜市役所、横浜吉田中学校など
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