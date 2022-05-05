ビーチバレーの杭州アジア大会（9月）代表選考会を兼ねたマイナビ・ジャパンツアー第1戦立川立飛大会最終日は5日、東京都の立川市タチヒビーチで行われ、男子は庄司憲右（ハウスコム）池田隼平（カブト）組、女子は長谷川暁子（NTTコムウェア）坂口由里香（大樹グループ）組が優勝した。
優勝した2組と、女子で世界ランキング最上位の石井美樹（湘南ベルマーレ）溝江明香（トヨタ自動車）組が日本代表となった。
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ビーチバレーの杭州アジア大会（9月）代表選考会を兼ねたマイナビ・ジャパンツアー第1戦立川立飛大会最終日は5日、東京都の立川市タチヒビーチで行われ、男子は庄司憲右（ハウスコム）池田隼平（カブト）組、女子は長谷川暁子（NTTコムウェア）坂口由里香（大樹グループ）組が優勝した。
優勝した2組と、女子で世界ランキング最上位の石井美樹（湘南ベルマーレ）溝江明香（トヨタ自動車）組が日本代表となった。
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