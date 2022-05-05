気象庁によると、5日18:42頃、茨城県南部を震源とするM4.8の地震があり、茨城県筑西市、栃木県宇都宮市・足利市・佐野市・鹿沼市・下野市・高根沢町、群馬県桐生市・大泉町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：5月5日18:42頃

・震源地 ：茨城県南部(北緯36.2度、東経139.8度)

・震源の深さ：約40km

・地震の規模：M4.8(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：茨城県南部、栃木県南部、群馬県南部

・震度3 ：茨城県北部、栃木県北部、群馬県北部、福島県中通り、埼玉県北部、埼玉県南部、埼玉県秩父、千葉県北西部

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・茨城県 ：筑西市

・栃木県 ：宇都宮市、足利市、佐野市、鹿沼市、下野市、高根沢町

・群馬県 ：桐生市、大泉町

【震度3】

・茨城県 ：土浦市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、取手市、つくば市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、水戸市、笠間市、常陸大宮市、小美玉市、城里町、大子町

・栃木県 ：栃木市、小山市、さくら市、上三川町、益子町、芳賀町、野木町、那珂川町、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町

・群馬県 ：前橋市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、邑楽町、沼田市、片品村

・福島県 ：白河市、須賀川市、玉川村

・埼玉県 ：熊谷市、行田市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、美里町、越生町、宮代町、長瀞町

・千葉県 ：野田市