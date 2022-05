Martin Freeman würde es "in Betracht ziehen", bei einem Film Regie zu führen.

Der 50-jährige Schauspieler enthüllte, dass er sich am Set oft in den Regisseur hineinversetzen könne und sich vorstellen könne, irgendwann selbst die Regie bei einem Film zu übernehmen. Er sagte: "Das ist etwas, das ich in Betracht ziehen würde. Ich denke wirklich darüber nach. Ich ändere mich damit wirklich. Manchmal, wenn ich am Set bin und sehe, was ein Regisseur macht, schaue ich mir das an und denke: 'Ja, das könnte ich machen. Mit diesem Teil wäre ich richtig.'"

Der 'Fargo'-Star erklärte jedoch, dass Regisseure sich mit "endlosen Fragen" auseinandersetzen müssten, für die er nicht die "mentale Bandbreite" habe. "Aber es gibt auch andere Teile der Regiearbeit, bei denen ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich die mentale Bandbreite dafür hätte, einfach wegen der endlosen Fragen und der Tatsache, dass man alles unter einen Hut bringen muss. Ich weiß, dass ich die Teile, in denen ich mit den Schauspielern probe, genießen würde. Ich weiß nicht, wie gut ich in den anderen Sachen wäre, oder wie sehr ich diese Sachen genießen würde. Aber sag niemals nie. Wenn ich das Selbstvertrauen bekomme, zu glauben, dass ich es tun könnte, dann ist es vielleicht so", so Freeman gegenüber 'Collider' weiter.