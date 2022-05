Emily Blunt wird die Hauptrolle in 'Pain Hustlers' spielen.

Die 'A Quiet Place'-Darstellerin hat laut 'Deadline' für die Hauptrolle in dem kommenden Film von Regisseur David Yates unterschrieben. Darin wird sie eine kämpfende Mutter spielen, deren neuer Job sie in das Zentrum einer kriminellen Verschwörung bringt. Liza Drake (Blunt), eine Schulabbrecherin, träumt von einem besseren Leben für sich und ihre kleine Tochter und nimmt einen Job bei einem scheiternden Pharmaunternehmen in einem vergilbten Einkaufszentrum in Zentralflorida an. Lizas Charme, ihr Mut und ihre Tatkraft katapultieren das Unternehmen und sie selbst in ein Leben, wo sie sich bald im Zentrum einer kriminellen Verschwörung mit tödlichen Folgen wiederfindet.

In Anlehnung an 'The Big Short', 'American Hustle' und 'The Wolf of Wall Street' ist 'Pain Hustlers' eine dramatische und wilde Reise in das korrupte Herz des amerikanischen Traums." Wells Tower hat das Drehbuch für den Film geschrieben, der am 22. August in Produktion gehen wird, und Lawrence Grey wird mit seiner Grey Matter Productions zusammen mit Wychwood Pictures produzieren.

Die 39-jährige Schauspielerin verriet kürzlich, dass sie nach Rollen sucht, die sie "bewegen" und mit denen sie einen "Sprung ins Unbekannte" wagen kann.