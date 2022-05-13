左から12日発表の市町別感染者数、新型コロナウイルス感染者の入院状況 （11日午後7時現在）

長崎県などは12日、県内20市町で新たに計481人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。クラスター（感染者集団）は、佐世保市役所や長崎市内の高齢者施設などで新たに計5件が発生した。

佐世保市農政課では同日までに7人が感染。6日に市内の飲食店で開いた職場の懇親会に参加し、発熱などの症状が出た。懇親会には同課の19人が出席。うち9人は陰性で、残り3人は検査中。同市内では他に私立高で11人、県立高で9人が感染。それぞれ同じ部活動の生徒だった。

長崎市内の私立高では同じ運動部に所属する生徒14人が感染。大型連休中も練習していたが、大会などには出場していないという。同市内の民間高齢者福祉施設でも利用者4人と職員1人の感染が確認された。

佐世保市は、米海軍佐世保基地で11日までに新たに基地関係者（軍人、軍属ら）5人の感染が確認されたと発表した。