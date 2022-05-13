長崎県警によると、１２日午後４時３０分ごろ、長与町吉無田郷の公園で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり長髪、小太り、薄黄色ジャンパー、黒色ズボン、青色レンズ入りサングラス、マスク）

■実行者の言動や状況

・ベンチに座っていた女子生徒らに、体操服に書かれた名前で呼びかけ、学校名を尋ねた。

■現場付近の施設

・長与駅［ＪＲ］、高田駅［ＪＲ］、長与町役場、長与小学校、長与南小学校など