Harry Styles hatte "nie das Gefühl, dass ich irgendetwas gefeiert habe" - eine Therapie half ihm.

Der 'As It Was'-Sänger hat die Therapie als sehr hilfreich empfunden, da sie ihn davon abgehalten hat, "emotional abzutauchen". Er habe gelernt sich die Zeit zu nehmen, um die Momente zu schätzen, die er feiern sollte. Er sagte: "Ich finde, dass die Therapie ein wirklich gutes Beispiel dafür ist, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich lange Zeit emotional zurückgelehnt habe. Ich habe nicht wirklich etwas gefühlt. Und wir hatten echte Hochs in der Band und so, und es fühlte sich immer nur wie eine Erleichterung an. Wie: 'Oh, wir haben nicht versagt. Das fühlt sich wie eine große Erleichterung an.' Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendetwas gefeiert habe. Und ich hatte eine tolle Zeit. Also wirklich. Und ich denke, manchmal, zum Beispiel in der Therapie, öffnet man einen Haufen Türen, von denen man nicht wusste, dass sie existieren, man findet all diese Räume und kann sie erkunden."

Dem ehemaligen One Direction-Sänger geht es jetzt viel besser, da er daran arbeitet, "präsenter" mit den Menschen in seinem Leben zu sein. Zudem habe er keine Angst mehr davor, sich selbst zu schützen. Im Gespräch mit Zane Lowe auf Apple Music 1 fügte er hinzu: "Ich denke, dass ich von Moment zu Moment daran arbeite, präsenter zu sein... Ich habe das Gefühl, dass ich darin viel besser geworden bin. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Lage bin, die Momente zu feiern, die gefeiert werden sollten. Ich fühle mich nicht mehr so erleichtert. So nach dem Motto: 'Puh, das hätte wirklich schlimm werden können. Das ist wirklich gut.'"