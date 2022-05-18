フジテレビは18日、社長に港浩一共同テレビジョン社長（70）が就任する人事が内定したと発表した。6月28日予定の株主総会と取締役会で正式決定する。
港氏は同日就任する予定で、親会社のフジ・メディア・ホールディングス（HD）取締役にも就任する。HDとフジテレビの社長を兼務している金光修氏（67）は、HD社長を続ける。
港 浩一氏（みなと・こういち）早稲田大卒。76年フジテレビ。バラエティ制作担当局長、常務などを経て、15年6月から共同テレビジョン社長。北海道出身。
6月に就任
© 一般社団法人共同通信社
フジテレビは18日、社長に港浩一共同テレビジョン社長（70）が就任する人事が内定したと発表した。6月28日予定の株主総会と取締役会で正式決定する。
港氏は同日就任する予定で、親会社のフジ・メディア・ホールディングス（HD）取締役にも就任する。HDとフジテレビの社長を兼務している金光修氏（67）は、HD社長を続ける。
港 浩一氏（みなと・こういち）早稲田大卒。76年フジテレビ。バラエティ制作担当局長、常務などを経て、15年6月から共同テレビジョン社長。北海道出身。
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