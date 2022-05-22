気象庁によると、22日12:24頃、茨城県沖を震源とするM5.8の地震があり、福島県いわき市で震度5弱の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：5月22日12:24頃

・震源地 ：茨城県沖(北緯36.8度、東経141.5度)

・震源の深さ：約30km

・地震の規模：M5.8(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度5弱：福島県浜通り

・震度4 ：福島県中通り、福島県会津

・震度3 ：宮城県北部、宮城県南部、宮城県中部、山形県村山、山形県置賜、茨城県北部、茨城県南部、栃木県北部、新潟県下越

■震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】

・福島県 ：いわき市

【震度4】

・福島県 ：広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、郡山市、田村市、古殿町、猪苗代町

【震度3】

・福島県 ：相馬市、南相馬市、葛尾村、福島市、白河市、須賀川市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、小野町、喜多方市、西会津町、磐梯町、会津坂下町、湯川村、柳津町、会津美里町

・宮城県 ：登米市、大崎市、加美町、涌谷町、美里町、名取市、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、村田町、川崎町、丸森町、仙台市青葉区、石巻市、松島町

・山形県 ：上山市、村山市、天童市、中山町、米沢市、南陽市、高畠町、川西町

・茨城県 ：日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、小美玉市、東海村、下妻市、常総市、筑西市、つくばみらい市

・栃木県 ：那須町

・新潟県 ：胎内市