静岡県警によると、２０日午後２時３０分ごろ、静岡市葵区伝馬町の店舗で女子学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０〜３０代、外国人風、黒髪坊主頭、身長高め、がっちり体形、水色ポロシャツ、黒色ズボン）
■実行者の言動や状況
・買い物中の女子学生に、英語で声をかけた。
■現場付近の施設
・静岡駅［ＪＲ］、新静岡駅［静岡鉄道］、日吉町駅［静岡鉄道］、音羽町駅［静岡鉄道］、静岡県庁など
© 日本不審者情報センター合同会社
静岡県警によると、２０日午後２時３０分ごろ、静岡市葵区伝馬町の店舗で女子学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０〜３０代、外国人風、黒髪坊主頭、身長高め、がっちり体形、水色ポロシャツ、黒色ズボン）
■実行者の言動や状況
・買い物中の女子学生に、英語で声をかけた。
■現場付近の施設
・静岡駅［ＪＲ］、新静岡駅［静岡鉄道］、日吉町駅［静岡鉄道］、音羽町駅［静岡鉄道］、静岡県庁など
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