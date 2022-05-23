滋賀県警によると、１５日午前１１時１５分ごろ、大津市馬場２丁目で成人女性への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、紺色ナイロンジャンパー、カーキ色ズボン、黒色マスク）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女性らを、後ろからスマートフォンで撮影した。
■現場付近の施設
・★膳所駅［ＪＲ］、★京阪膳所駅［京阪］、平野小学校［発生学校区］、滋賀大学教育学部附属小学校、滋賀大学教育学部附属中学校など
© 日本不審者情報センター合同会社
滋賀県警によると、１５日午前１１時１５分ごろ、大津市馬場２丁目で成人女性への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、紺色ナイロンジャンパー、カーキ色ズボン、黒色マスク）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女性らを、後ろからスマートフォンで撮影した。
■現場付近の施設
・★膳所駅［ＪＲ］、★京阪膳所駅［京阪］、平野小学校［発生学校区］、滋賀大学教育学部附属小学校、滋賀大学教育学部附属中学校など
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