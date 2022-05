Harry Styles‘ neues Album 'Harry’s House' soll weitere Rekorde bei Amazon Music gebrochen haben.

Das dritte Soloalbum des 'As It Was'-Hitmachers hat den weltweiten Rekord für die meisten Alexa-Albumanfragen am ersten Tag eines männlichen Künstlers in der Geschichte von Amazon Music gebrochen, während die LP auch den Rekord für die meisten Alexa-Albumanfragen am ersten Tag der Veröffentlichung in diesem Jahr brach.

Innerhalb von nur den ersten zwei Stunden nach der Veröffentlichung der Platte am Freitag (20. Mai) hatte der Nachfolger von 'Fine Line' aus dem Jahr 2019 die meisten Streams am ersten Tag für ein 2022 auf Apple Music veröffentlichtes Popalbum erzielt und Kendrick Lamars Rekord für dessen 'Mr. Moral und die großen Stepper'-LP überholt. In einem Interview mit Zane Lowe auf Apple Music 1 erklärte der 28-jährige Sänger, wie das Album seinen Fans die Möglichkeit gibt, "einen Tag in [seinem] Kopf" zu verbringen. Harry erzählte: "Als ich diesen Titel nahm und ihn auf die Songs legte, die wir machten, fühlte es sich so an, als hätte er eine ganz neue Bedeutung angenommen und es ging darum, stell dir vor, es ist ein Tag in meinem Haus. Was mache ich durch? An einem Tag, was mache ich in Gedanken in meinem Haus durch? Ich spiele lustige Musik. Ich spiele traurige Musik. Ich spiele dies, ich spiele das. Fühle Sachen. So etwas wie ein Tag im Leben von einem." 'Harry’s House' kann ab jetzt auf allen großen Streaming-Plattformen angehört werden.