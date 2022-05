Nathalie Volk lässt kein gutes Haar an Heidi Klum.

Die ehemalige ‚Germany’s Next Topmodel‘-Teilnehmerin bezeichnete die Sendung in der Vergangenheit bereits als „Körperverletzung und Mobbing an jungen Frauen.“ Jetzt geht die 25-Jährige sogar so weit, der Show-Macherin Heidi Klum schwere Vorwürfe zu machen. Volk behauptet nämlich, dass sie wegen GNTM und Heidi Narben an ihrem Körper habe. Doch warum spricht das Model erst jetzt über die schlimmen Erfahrungen? Offenbar sah sich Nathalie vom Video ihrer Kollegin Lijana Kaggwa, die 2020 kurz vor dem Finale ihren Ausstieg verkündete, inspiriert. In dem Clip erzählt Lijana von schrecklichen Zuständen in der Modelvilla: Die Kandidatinnen seien wie Gefangene behandelt worden und dürften ihre Handys nicht bei sich tragen. Außerdem gebe es nur Nahrungsmittel ohne Zucker und Fett.

„Ich habe Narben am Körper wegen Heidi“, packt Nathalie jetzt aus. Auch blaue Flecken habe man ihr verpasst — beispielsweise, als sie von Klum in den Pool gestoßen wurde. Ärzte seien erst viel zu spät gerufen worden. „Heidi ist ein sehr falscher Mensch“, resümiert Nathalie. Man habe sie außerdem dazu genötigt sich auszuziehen und an Landesgrenzen über ihre Jobs zu lügen. Gegen Kaggwas Video prüft der zuständige Sender bereits rechtliche Schritte. Möglicherweise droht Volk dasselbe.