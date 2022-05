Daniel Fehlow spricht endlich über eine mögliche GZSZ-Rückkehr.

Der beliebte Soap-Darsteller gehört eigentlich fest zum Ensemble der RTL-Vorabendserie und ist über die Jahre zu einem echten Fan-Liebling mutiert. Zuletzt trat Fehlow jedoch nicht mehr in der Hauptserie auf, sondern bekam sein eigenes Spinoff ‚Leon — Glaub nicht alles, was du siehst‘. Am Ende der ausgekoppelten Show wurde sein Charakter Leon mit einer neuen Liebe an der Ostsee glücklich — nach einer Rückkehr in den Kolle-Kiez sah es also nicht aus. In der kürzlichen GZSZ-Jubiläumsfolge kam dann ein überraschender Auftritt von Leon, der Fans Hoffnung auf eine gänzliche Rückkehr zur Soap machte. Doch was sagt Daniel Fehlow selbst dazu?

Gegenüber ‚Promiflash’ verriet der TV-Star: „Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu früh, um dazu was zu sagen.“ Nach seinem Auftritt in der XXL-Sonderfolge wolle er erst einmal Abstand von GZSZ gewinnen, um über alles nachzudenken. „Jetzt muss erst mal ein bisschen Zeit vergehen und dann kann ich sagen, was da für ein Gefühl entsteht“, erklärte Fehlow im Interview weiter. Eine zweite Staffel von ‚Leon — Glaub nicht alles, was du siehst‘ könne sich der Schauspieler aber sehr gut vorstellen.