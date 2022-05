James Wan enthüllte, dass er bereit dazu sei, eine Fortsetzung von 'Malignant' zu drehen.

Der 45-jährige Regisseur leitete den Horrorfilm 2021 und ist bereit, weitere Filme zu drehen, so wie er es zuvor bei den Franchises 'Saw' und 'The Conjuring' getan hat.

James erklärte gegenüber 'ComicBook.com': "Das ist so ziemlich das, was ich von Anfang an mache und ich denke mir dabei nicht so sehr, 'Oh, dafür wird es eine Fortsetzung geben', aber ich versuche, mit all meinen Filmen, ich versuche eine Vorstellung davon zu haben, wie die größere Welt aussehen würde, das Umbrella-Universum davon, wenn man so will. Auf diese Weise weiß ich, wenn ich diesen speziellen Film mache, was in jedem Moment des Films passiert, in jedem Moment des Geschichtenerzählens, wenn Sie so wollen." Der Filmemacher fügte hinzu: "Da ich die größere Welt kenne, in der die Geschichte angesiedelt ist, gibt es möglicherweise andere Geschichten zu erzählen, und das wird normalerweise von den Wünschen des Publikums bestimmt. Wenn sie mehr Geschichten wollen, dann habe ich mehr Geschichten zu bieten." Wan sollte bei einem Horror-Spin-off zu 'Aquaman' namens 'The Trench' Regie führen, bevor das Projekt jedoch aufgegeben wurde.