Sie ist mit Comedy-Größen wie Amy Schumer befreundet, doch nur die Wenigsten kennen ihren Namen! Bridget Everett konnte sich die vergangenen Jahre in New York als Stand-up-Comedian, Live-Performerin und Sängerin einen Namen machen. Schauspielerin stand bislang nicht auf ihrem Lebenslauf – bis jetzt! In 'Somebody Somewhere' (zu sehen auf Sky Comedy und über Sky Ticket) schlüpft die 50-Jährige in die Rolle der Sam, eine autobiographische Darstellung ihres Lebens! Everett wuchs als jüngste von sechs Kindern in einem kleinen Ort im US-Bundesstaat Kansas auf. Dort habe sie sich nie zu Hause gefühlt, doch die Musik war es, die sie von etwas Größerem träumen ließ. So gab Bridget ihre Träume nie auf, und das mit Erfolg! In einem Interview mit 'Bang' betonte das Multitalent, dass Träume kein Verfallsdatum haben: "Man denkt immer, dass man nur im jungen Alter nach mehr streben kann. Besonders in der Musikindustrie oder im kreativen Bereich hat man das Gefühl, dass jeder ein Verfallsdatum hat. Erst seit Sendungen wie 'Das Supertalent' sieht man, dass auch ältere Menschen Talente und Träume haben, die sie verfolgen. Es ist toll, zu sehen, wenn sich diese Träume vor den Augen eines großen Publikums erfüllen. Trotzdem glauben viele Leute noch, dass sie in ihrem Alltag gefangen sind, sobald sie 30 oder 40 Jahre alt sind." Bridget Everett fügte mit leuchtenden Augen hinzu: "Ich bin erst in meinen 40ern so richtig erfolgreich geworden. Mein Leben ist also der beste Beweis dafür, dass es nie zu spät ist. Ich habe jahrelang hart gearbeitet und bin oft gescheitert, aber am Ende geht es darum, was wirklich in dir steckt und wie viel du bereit bist, zu geben. Mein Rat ist: Wenn du etwas wirklich willst, dann hol es dir! Ich selbst habe meine Träume oft genug aufgegeben, aber jetzt habe ich es geschafft. Es gibt im Leben keine Regeln oder eine Gebrauchsanweisung. Wenn du etwas liebst, dann tu es einfach!"