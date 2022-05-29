気象庁によると、29日15:55頃、茨城県沖を震源とするM5.4の地震があり、茨城県ひたちなか市・東海村・鹿嶋市・鉾田市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：5月29日15:55頃

・震源地 ：茨城県沖(北緯36.2度、東経140.9度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M5.4(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：茨城県北部、茨城県南部

・震度3 ：福島県中通り、福島県浜通り、栃木県南部、群馬県南部、千葉県北東部、千葉県北西部

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・茨城県 ：ひたちなか市、東海村、鹿嶋市、鉾田市

【震度3】

・茨城県 ：水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、常陸大宮市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、大子町、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、潮来市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、美浦村、阿見町

・福島県 ：白河市、須賀川市、田村市、天栄村、泉崎村、中島村、棚倉町、矢祭町、玉川村、古殿町、いわき市

・栃木県 ：小山市、茂木町、市貝町

・群馬県 ：渋川市

・千葉県 ：銚子市、旭市、香取市、多古町、野田市、成田市、八千代市、印西市、白井市