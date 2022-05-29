29日午後3時55分ごろ、茨城県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県沖で、震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.4と推定される。津波の心配はない。
震度3以上の地域は次の通り。
震度4＝ひたちなか南神敷台、鹿嶋宮中、鉾田造谷、東海村（茨城）▽震度3＝いわき三和、白河東、須賀川八幡山（福島）水戸、土浦、かすみがうら（茨城）小山神鳥谷、茂木、市貝（栃木）渋川赤城（群馬）銚子、野田、成田空港（千葉）
津波の心配なし、M5.4
© 一般社団法人共同通信社
29日午後3時55分ごろ、茨城県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県沖で、震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.4と推定される。津波の心配はない。
震度3以上の地域は次の通り。
震度4＝ひたちなか南神敷台、鹿嶋宮中、鉾田造谷、東海村（茨城）▽震度3＝いわき三和、白河東、須賀川八幡山（福島）水戸、土浦、かすみがうら（茨城）小山神鳥谷、茂木、市貝（栃木）渋川赤城（群馬）銚子、野田、成田空港（千葉）
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら