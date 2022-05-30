（愛知）名古屋市中村区太閤１丁目で暴行　５月３０日午後

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愛知県警によると、３０日午後２時ごろ、名古屋市中村区太閤１丁目で女性への暴行が発生しました。（実行者の特徴：５０歳位、女性風、１７５センチ位、広いつば付きストローハット帽）

■実行者の言動や状況
・女性の前に立ち、声をかけ、胸を小突いた。
・「あんた何歳？」

■現場付近の施設
・名古屋駅［ＪＲ・名古屋臨海高速鉄道・名古屋市交通局］、名鉄名古屋駅［名鉄］、近鉄名古屋駅［近鉄］、ささしまライブ駅［名古屋臨海高速鉄道］、米野駅［近鉄］など

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