兵庫県警によると、１日午後７時１０分ごろ、神戸市中央区楠町４丁目付近の路上で女子高校生への暴行が発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、白髪交じり、小柄、白色Ｔシャツ、短パン、首に白色タオル）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒に後ろから近づき、手を掴んだ。
■現場付近の施設
・大倉山駅［神戸市交通局］、高速神戸駅［阪神・阪急］、西元町駅［阪神］、神戸駅［ＪＲ］、ハーバーランド駅［神戸市交通局］など
© 日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、１日午後７時１０分ごろ、神戸市中央区楠町４丁目付近の路上で女子高校生への暴行が発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、白髪交じり、小柄、白色Ｔシャツ、短パン、首に白色タオル）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒に後ろから近づき、手を掴んだ。
■現場付近の施設
・大倉山駅［神戸市交通局］、高速神戸駅［阪神・阪急］、西元町駅［阪神］、神戸駅［ＪＲ］、ハーバーランド駅［神戸市交通局］など
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