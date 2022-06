Queen Elizabeth veröffentlicht pünktlich zu ihrem Thronjubiläum eine Rede an das britische Volk.

Die britische Monarchin feiert derzeit ihr Platinum-Jubilee und damit stolze 70 Jahre als Regentin über das Commonwealth — kein anderer König und keine andere Königin vor ihr saßen so lange auf dem Thron wie Elizabeth II. Die 96-jährige Queen unterschrieb den Brief an ihre Untertanen mit dem Namen Elizabeth R, the Queen, und wünschte ihrer Bevölkerung „glückliche Erinnerungen“ an die Feierlichkeiten zu ihrem 70. Thronjubiläum. In ihrer Nachricht schrieb sie: „Danke an all diejenigen, die dabei geholfen haben, und all die Gemeinschaften, Familien, Nachbarn und Freunde, die zusammen gekommen sind, um mein Platinum-Jubilee im Vereinigten Königreich und im Commonwealth zu feiern. Ich weiß, dass bei diesem feierlichen Anlass viele glückliche Erinnerungen kreiert werden. Ich bin immer wieder inspiriert von dem guten Willen, der mit gegenüber gezeigt wird und ich hoffe, dass die kommenden Tage uns die Möglichkeit bieten, an all die Dinge zu denken, die in den letzten 70 Jahren erreicht wurden, damit wir mit Selbstbewusstsein und Enthusiasmus in die Zukunft blicken können.“

Die Worte der Königin wurden gleichzeitig mit einem neuen Porträt veröffentlicht, das Elizabeth II in ihren privaten Appartements im Windsor Castle zeigt. Die Fotografie wurde von Ranald Mackechnie angefertigt und zeigt die Regentin in einem rauchblauen Mantel von Angela Kelly, dekoriert mit Perlenapplikationen an Saum und Kragen.