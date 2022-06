Kate Bush soll überzeugt davon gewesen sein, die Erlaubnis zu geben, dass ihre Musik in 'Stranger Things' zu hören ist.

Die 'Running Up That Hill'-Single der 63-jährigen Sängerin aus dem Jahr 1985 ist in den letzten Tagen wieder in die Charts geschossen, nachdem der Song in dem erfolgreichen Netflix-Drama mit von der Partie war. Und Nora Felder, die Musikleiterin des Programms, hat nun erklärt, wie es dazu kam, dass das Lied in der Show mit dabei ist.

Nora verriet in einem Interview mit 'Variety': "Ich saß mit meinem Räumungskoordinator zusammen und legte alle geskripteten Szenen für die Verwendung der Songs fest, die wir zu diesem Zeitpunkt kannten. Da wir die Herausforderungen kannten, erstellten wir ausführliche Szenenbeschreibungen, die uns so viel Kontext wie möglich lieferten, damit Kate und ihr Team die Verwendung vollständig verstehen konnten … Als wir damit fertig waren, waren wir nervös, aber aufgeregt und hoffnungsvoll." Nora erklärte auch, dass Kates Songtext von 'Running Up That Hill' perfekt zu der Handlung des Seriencharakters der Max Mayfield passten, die von Schauspielerin Sadie Sink gespielt wird. Felder fügte hinzu: "Kate Bushs Texte können für verschiedene Menschen sehr unterschiedliche Dinge bedeuten. Angesichts von Max‘ schmerzlicher Isolation und Entfremdung von anderen könnte ein 'Deal mit Gott' Max‘ impliziten Glauben herzzerreißend widerspiegeln, dass nur ein Wunder von unwahrscheinlichem Verständnis und dem Zeigen von Unterstützung ihr dabei helfen könnte, die Hügel des Lebens zu erklimmen, die vor ihr liegen." Das Lied 'Running Up That Hill' erschien erstmals auf dem 'Hounds of Love'-Album der Künstlerin und konnte nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1985 Platz drei der britischen Single-Charts erreichen.