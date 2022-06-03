（富山）富山市五福で声かけ　６月３日午後

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富山県警によると、３日午後３時１５分ごろ、富山市五福で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０代位、坊主頭、顔がややふっくらしている、マスク、銀色自動車）

■実行者の言動や状況
・車の中から、女児にしつこく声をかけた。
・「車に乗らない？」
・「本当に乗らないの？」

■現場付近の施設
・西富山駅［ＪＲ］、五福小学校、富山大学人間発達科学部附属小学校、西部中学校、富山大学人間発達科学部附属中学校など

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