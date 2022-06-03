兵庫県警によると、３日午後６時ごろ、神戸市須磨区千歳町２丁目の公園で小学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０〜４０歳、オレンジ色Ｔシャツ、青色半ズボン、水色自転車）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた児童らに向かって叫び、追いかけた。
・「５時やから帰れ」
・「宿題しろ」
■現場付近の施設
・新長田駅［ＪＲ・神戸市交通局］、板宿駅［山陽電鉄・神戸市交通局］、神戸市須磨区役所、だいち小学校、太田中学校など
© 日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、３日午後６時ごろ、神戸市須磨区千歳町２丁目の公園で小学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０〜４０歳、オレンジ色Ｔシャツ、青色半ズボン、水色自転車）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた児童らに向かって叫び、追いかけた。
・「５時やから帰れ」
・「宿題しろ」
■現場付近の施設
・新長田駅［ＪＲ・神戸市交通局］、板宿駅［山陽電鉄・神戸市交通局］、神戸市須磨区役所、だいち小学校、太田中学校など
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