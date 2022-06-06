警視庁によると、５日午後２時ごろ、日野市程久保の公園で男子小学生への不審な接触が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代位、小柄、黄色Ｔシャツ、ベージュ色ズボン）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた男児の喉を撫でた。
■現場付近の施設
・程久保駅［多摩都市モノレール］、多摩動物公園駅［京王・多摩都市モノレール］、中央大学・明星大学駅［多摩都市モノレール］、夢が丘小学校、七生緑小学校など
© 日本不審者情報センター合同会社
警視庁によると、５日午後２時ごろ、日野市程久保の公園で男子小学生への不審な接触が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代位、小柄、黄色Ｔシャツ、ベージュ色ズボン）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた男児の喉を撫でた。
■現場付近の施設
・程久保駅［多摩都市モノレール］、多摩動物公園駅［京王・多摩都市モノレール］、中央大学・明星大学駅［多摩都市モノレール］、夢が丘小学校、七生緑小学校など
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