Queen Elizabeth war „demütig und tief berührt“ von den Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum.

Die 96-jährige Monarchin hatte einen kurzen Auftritt auf dem Balkon des Buckingham Palace für den letzten Akt ihres Platin-Jubiläums und schickte anschließend eine Dankesbotschaft an die Öffentlichkeit, in der sie enthüllte, dass sie von der "Freundlichkeit, Freude und Verbundenheit" inspiriert worden sei, die sie in den letzten Tagen erlebt habe.

Die Königin – die aufgrund ihrer Mobilitätsprobleme nicht an allen Jubiläumsveranstaltungen teilnehmen konnte – sagte in der Erklärung: „Wenn es darum geht, wie man 70 Jahre als Königin feiert, gibt es keinen Leitfaden, dem man folgen kann. Es ist wirklich eine Premiere. Aber ich war demütig und tief berührt, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind, um mein Platin-Jubiläum zu feiern. Auch wenn ich vielleicht nicht an jeder Veranstaltung persönlich teilgenommen habe, war mein Herz bei Euch allen; und ich bin weiterhin bestrebt, Ihnen nach besten Kräften zu dienen, unterstützt von meiner Familie. Ich wurde von der Freundlichkeit, Freude und Verbundenheit inspiriert, die in den letzten Tagen so offensichtlich waren, und ich hoffe, dass dieses erneuerte Zusammengehörigkeitsgefühl noch viele Jahre lang zu spüren sein wird.“

Auch Prinz Charles hofft, dass das Zusammengehörigkeits-Gefühl, das sich während der Feierlichkeiten im ganzen Land zeigte, noch eine Weile andauern wird. Er will nicht, dass das „Gezänk“ nach den Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum nach Großbritannien zurückkehrt. Der 73-Jährige und seine Ehefrau Camilla, Herzogin von Cornwall, nahmen am Sonntag (05. Juni) an einem Big Jubilee Lunch auf dem Oval Cricket Ground in London teil und Charles forderte die Briten auf, in den kommenden Monaten und Jahren vereint zu bleiben. Während eines Gesprächs mit Gästen beim Mittagessen sagte er: „Wenn es um Montag geht, werden wir wieder zu all dem Gezänk zurückkehren? Hoffen wir, dass wir das nicht tun.“