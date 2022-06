Demi Lovato hat ihr neues Album 'Holy Fvck' angekündigt, das in diesem Sommer erscheinen soll.

Das neue Album des Superstars, das Demis achtes Studioalbum sein wird, soll am 19. August herauskommen und folgt ihrer 2021 erschienenen Platte 'Dancing With The Devil… The Art of Starting Over'.

In einem Statement bezeichnete die Sängerin das Schreiben und Aufnehmen ihrer neuen LP als "die bisher erfüllendste Arbeit an einem Album." Demi enthüllte: "Ich bin meinen Fans und Mitarbeitern dankbar dafür, dass sie mit mir auf dieser Reise sind. Nie war ich mir meiner selbst und meiner Musik so sicher und diese Platte spricht das für sich aus." Die 29-jährige Künstlerin bedankte sich auch bei seinen Fans für deren Unterstützung, egal ob sie "von Anfang an mit mir gerockt haben" oder "erst jetzt mitfahren". Die Nachricht wurde verkündet, kurz nachdem die 'Sorry Not Sorry'-Hitmacherin ihre Pläne mitteilte, die Lead-Single ihres Albums 'Skin of My Teeth' am Freitag (10. Juni) zu veröffentlichen. Der Track wurde von Oak Felder produziert, der erstmals 2017 mit Demi auf dem Album 'Tell Me You Love Me' zusammengearbeitet hat. Unterdessen hatte Demi auch einen Trailer für ihr kommendes Album mit ihren Fans geteilt, bei dem Nick Vernet die Regie führte.