（兵庫）神戸市中央区布引町３丁目付近で下半身露出　６月７日昼過ぎ

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兵庫県警によると、７日午後１時３０分ごろ、神戸市中央区布引町３丁目付近の歩道橋で男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：灰色Ｔシャツ、灰色ジーンズ）

■実行者の言動や状況
・下半身を出しているのを、通行中の女性が目撃した。

■現場付近の施設
・三ノ宮駅［ＪＲ］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市中央区役所など

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