BTSが新曲『Yet To Come (The Most Beautiful Moment)』を収録したアンソロジーアルバム『Proof』をリリースした。過去9年間の活動の集大成となる48曲収録の3枚組アルバムには、グループやソロとしての未公開のデモバージョンも含まれている。

『ON』、ホールジーをフィーチャリングした『Boy with Luv』、『Butter』『Dynamite』などおなじみのヒット曲の数々も収録されたこのアルバムが伝記のようになるよう構成したそうで、RM はこう説明する。「初めて新曲を公開するときはいつも緊張する。みんなが気に入ってくれることを願うよ」「『Proof』はデビュー9周年を迎えたBTSのストーリーの第1章の締めくくりとなる特別なアルバム。このアルバムの焦点は過去9年間を一緒に歩んできてくれたファンのみんなへのメッセージだから、歌詞に一番気を配ったよ」

そしてジンは「『Proof』はBTSの歴史を要約したアルバムだから、この9年間の色々な出来事を思い出させてくれる。僕自身も頻繁に聴くことになるだろう」とコメント、そしてシュガは「アルバムの曲の構成には一層の注意を払った。最初から聞いたら、その順番を楽しんでもらえると思う」と続けている。